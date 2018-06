Ingolstadt (dpa) - Die italienische Radsportlerin Chiara Pierobon ist im Alter von 22 Jahren gestorben. Die Fahrerin des Teams Top Girls Fassa Bortolo erlag in einem Krankenhaus in Ingolstadt vermutlich einer Lungenembolie, wie ihr Rennstall mitteilte. Pierobon befand sich gestern mit der Mannschaft auf dem Weg zum Weltcuprennen in Bochum, als sie sich plötzlich schlecht fühlte. Er sei schockiert, von ihrem Tod zu hören, schrieb Weltverbandspräsident Brian Cookson auf Twitter. Unser tiefstes Mitgefühl gehöre ihrer Familie und ihren Freunden, so Cookson.

