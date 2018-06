Köln (SID) - Weltrekordler Paul Biedermann startet am Sonntag in seine letzte WM und kämpft zum Auftakt der Beckenwettbewerbe gleich mit der Freistilstaffel über 4x100 m um das Olympiaticket. Am Morgen stehen zunächst die Vorläufe an, um 18.03 Uhr steigt das Finale. Zudem schwimmt Florian Vogel über 400 m Freistil um den Finaleinzug.

Sascha Klein ist am Sonntag für das bislang medaillenlose deutsche Wassersprungteam die letzte realistische Hoffnung auf WM-Edelmetall in Kasan. Der WM-Dritte von 2011 und 2013 steht ab 18.30 Uhr als einziger Deutscher im Finale vom Turm.

Fünf Teams kämpfen am Sonntag um ihren ersten Saisonsieg in der 2. Bundesliga. Schon um 13.30 Uhr empfängt Fortuna Düsseldorf den Erstliga-Absteiger SC Paderborn. Ab 15.30 Uhr will der Karlsruher SC gegen den FC St. Pauli die ersten Punkte einfahren. Zeitgleich tritt Union Berlin beim SV Sandhausen an, der als einziger der sechs Klubs am ersten Spieltag gewonnen hatte.

Der topgesetzte Spanier Rafael Nadal greift beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum nach dem Titel. Der frühere Weltranglisten-Erste trifft im Finale am Sonntag ab 13.00 Uhr auf den Italiener Fabio Fognini.