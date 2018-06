Prag (AFP) Der tschechische Präsident Milos Zeman hat nach einer Revolte von Flüchtlingen in einem Abschiebezentrum einen harten Ton gegenüber illegal einreisenden Migranten angeschlagen. "Niemand hat euch hierher eingeladen", sagte Zeman in einem Interview, das am Sonntag in der Online-Ausgabe der Zeitung "Blesk" veröffentlicht wurde. "Wenn ihr schon hier seid, müsst ihr unsere Regeln respektieren, so wie wir die Regeln respektieren,wenn wir in euren Ländern sind", fügte Zeman hinzu.

