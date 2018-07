Jerusalem (AFP) Nach der Messerattacke eines ultraorthodoxen jüdischen Siedlers auf eine Homosexuellen-Parade in Jerusalem ist eine junge Frau gestorben. Die 16-jährige Schira Banki sei am Sonntag ihren schweren Verletzungen erlegen, teilte das Jerusalemer Hadassah-Krankenhaus mit. Unterdessen wuchs der Druck auf Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu nach dem tödlichen Brandanschlag mutmaßlicher jüdischer Siedler in einem Palästinenserdorf.

