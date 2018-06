Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will am Montag einen umfassenden Aktionsplan gegen den Klimawandel vorstellen. In einem am frühen Sonntag veröffentlichten Video sagte Obama, es gehe um den "größten bedeutsameren Schritt, den wir jemals unternommen haben". Der sogenannte Clean Power Plan soll unter anderem eine Reihe gesetzlicher Maßnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung durch Kraftwerke umfassen. Kraftwerke seien in den USA "die größte Einzelquelle" schädlicher Kohlendioxidemissionen, sagte Obama. Bisher gebe es aber keine Grenzen für den Ausstoß des Treibhausgases.

