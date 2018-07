Fulda (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft kann in der Vorbereitung auf die EM (5. bis 20. September) ab Dienstag auf die Hoffnungsträger Tibor Pleiß und Dennis Schröder setzen. Das Duo aus der nordamerikanischen Profiliga NBA stößt beim dreitägigen Lehrgang in Rotenburg an der Fulda zum Team von Bundestrainer Chris Fleming.

Im Gegensatz zu Pleiß (Utah Jazz) und Schröder (Atlanta Hawks) wird sich Superstar Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) erst beim folgenden Lehrgang auf Mallorca (8. bis 13. August) der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) anschließen. Das DBB-Team hatte am Wochenende mit dem Sieg beim Vier-Nationen-Turnier in Trento Selbstvertrauen getankt.

Bei der EM mit Vorrundenspielen in Berlin lösen die Finalisten das direkte Ticket nach Rio de Janeiro, die nächsten vier Mannschaften erhalten die Chance der Olympia-Teilnahme über eine Qualifikationsrunde.