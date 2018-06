Fulda (SID) - Obwohl Dirk Nowitzki der deutschen Basketball-Nationalmannschaft beim dreitägigen Lehrgang in Rotenburg an der Fulda ab Dienstag noch fehlen wird, hat der NBA-Superstar seine individuelle Vorbereitung auf die EM (5. bis 20. September) längst begonnen. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) veröffentlichte am Montag erstmals Fotos, die den 37-Jährigen beim Einzeltraining mit Mentor Holger Geschwindner in seiner Heimatstadt Würzburg zeigen.

Nowitzki von den Dallas Mavericks bereitet sich im Sommer seit Beginn seiner Karriere mit Geschwindner vor, in den kommenden Tagen wird der Power Forward erstmals seit vier Jahren im Kreise des DBB-Teams zurück erwartet. Traditionell bekommt Nowitzki dann das angestammte Trikot mit der Rückennummer 14, das er zuletzt bei der EM 2011 in Litauen trug. Auch vom Jersey zeigte der Verband in den sozialen Netzwerken erstmals Bilder.

Beim Lehrgang auf der Ferieninsel Mallorca (8. bis 13. August) soll Nowitzki dem Team von Bundestrainer Chris Fleming wieder zur Verfügung stehen. "Der Anfang war hart, aber mittlerweile habe ich meinen Rhythmus wieder ganz gut gefunden", sagte Nowitzki der Bild am Sonntag zum Stand seiner Vorbereitung.

Offen ist noch, ob er schon am 14. August in Zagreb gegen Kroatien sein Comeback geben wird. Als sicher gilt hingegen der Auftritt beim zweiten Vergleich mit den Kroaten zwei Tage später in Bremen.

In Rotenburg kann Fleming derweil die Hoffnungsträger Tibor Pleiß (Utah Jazz) und Dennis Schröder (Atlanta Hawks) begrüßen. Noch ganz ohne die NBA-Stars hatte das DBB-Team am Wochenende mit dem Sieg beim Vier-Nationen-Turnier in Trento Selbstvertrauen getankt.

Bei der EM mit Vorrundenspielen in Berlin lösen die Finalisten das direkte Ticket nach Rio de Janeiro, die nächsten vier Mannschaften erhalten die Chance der Olympia-Teilnahme über eine Qualifikationsrunde.