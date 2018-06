Berlin (AFP) Der Großteil des Umsatzes auf dem App-Markt in Deutschland wird mit Spielen gemacht. Von April bis Juni seien in Google Play und im App-Store von Apple 75 Prozent des Umsatzes mit Spielen erwirtschaftet worden, teilte der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) am Montag in Berlin mit. Die Läden von Google und Apple sind die beiden größten Plattformen für Applikationen, also Computerprogrammen für mobile Gräte, in Deutschland.

