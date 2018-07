Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nimmt an der Reit-EM in Aachen teil - und zwar als Reiterin bei der Eröffnungsfeier. "Es ist eine große Herausforderung, ich hoffe, die Vorbereitungszeit wird reichen", sagte von der Leyen der "Bild"-Zeitung vom Montag. Bei der Eröffnung am 11. August vor erwarteten 20.000 Zuschauern reitet die Ministerin bei der deutschen Hengstquadrille mit, bei der laut "Bild" 64 Hengste aus den Landesgestüten anspruchsvolle Figuren "tanzen".

