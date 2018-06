Karlsruhe (AFP) Die Homepage des Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist von bislang unbekannten Tätern gehackt worden. Der Angriff sei am Freitag bemerkt worden, später seien dann Teile der Website aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen worden, teilte die Behörde am Montag auf Anfrage mit. Betroffen waren demnach auf die Seiten mit den Pressemitteilungen. Dort hieß es am Montag nur noch: "Datenbank existiert nicht."

