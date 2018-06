Bonn (AFP) Die Monopolkommission hat sich dagegen ausgesprochen, dass Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) die Übernahme der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann durch Edeka genehmigt und sich damit über das Nein des Bundeskartellamts hinwegsetzt. Die Gemeinwohlvorteile eines Zusammenschlusses würden die Wettbewerbsbeschränkungen nicht aufwiegen, teilte die Monopolkommission in Bonn am Montag mit. "Die Ministererlaubnis sollte nicht erteilt werden", so das Fazit ihres Sondergutachtens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.