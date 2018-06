Wiesbaden (AFP) Die Zahl der in Deutschland lebenden Zuwanderer aus dem Ausland ist 2014 auf 10,9 Millionen gestiegen - den höchsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Insgesamt lebten im vergangenen Jahr 16,4 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in Deutschland, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevölkerung stieg damit auf 20,3 Prozent. Die Zahl der Menschen ohne ausländische Wurzeln sank hingegen seit 2011 um 885.000 oder 1,4 Prozent.

