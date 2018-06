Paris (AFP) Auf einem christlichen Friedhof im Osten Frankreichs sind dutzende Gräber von Unbekannten beschädigt worden. Auf etwa 40 Gräbern des Friedhofs von Labry im Département Meurthe-et-Moselle seien Kruzifixe umgedreht oder zerstört sowie eine Grabplatte beschädigt worden, teilte das Innenministerium am Montagabend in Paris mit. Es sei bereits das fünfte Mal seit Jahresbeginn, dass in der Region Gräber entweiht würden.

