Turin (dpa) - Der verletzungsgeplagte Fußball-Weltmeister Sami Khedira muss erneut eine lange Zwangspause einlegen. Der 28-Jährige fällt mit einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zwei Monate aus, wie sein Club Juventus Turin mitteilte.

Damit fehlt der Mittelfeldspieler nicht nur seinem neuen Club zum Saisonstart, sondern auch der deutschen Nationalelf in der EM-Qualifikation. «Mir tut es sehr leid für Sami, dieser neuerliche Rückschlag ist natürlich bitter», sagte Bundestrainer Joachim Löw. Khedira hatte sich die Blessur bei seinem zweiten Testspiel-Einsatz für Juve zugezogen.

Die erneute Zwangspause ist auch mit Blick auf die Nationalelf ein herber Rückschlag für Khedira. Nach einer schwierigen Saison bei Real Madrid wollte er sich beim Champions-League-Finalisten auch mit regelmäßigen Einsätzen für den Kader für die EM 2016 in Frankreich empfehlen. Doch nun verpasst der 28-Jährige die beiden wichtigen EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland Mitte September.

Und auch in den darauffolgenden Partien der DFB-Elf gegen Irland und Georgien Anfang Oktober ist Khediras Einsatz fraglich. «Sami hat ein Kämpferherz, einen festen Willen, er ist diszipliniert, fleißig und mental stark», sagte Bundestrainer Löw DFB.de. «Ich bin sicher, dass er diese Situation meistern wird.»

Seinem neuen Club wird Khedira im Supercup gegen Lazio Rom, in den ersten Wochen der Ende August beginnenden Serie A und auch zum Start in die Champions League Mitte September fehlen. «Das mit Sami ist schade. Er war in guter Form, wir haben einen wichtigen Spieler verloren», sagte Trainer Massimiliano Allegri.

Die Verletzung hatte sich der Profi bei der 0:2-Niederlage im Testspiel gegen Olympique Marseille am 1. August zugezogen. Der frühere Stuttgarter musste noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, wurde mit einer Trage vom Spielfeld gebracht und schlug die Hände vor das Gesicht. «Kopf hoch Sami, wir erwarten dich bald wieder auf dem Platz», schrieb sein Club nach der Diagnose auf Twitter.

Khedira hatte bereits vor seinem Wechsel nach Turin zum Ende seiner Zeit bei Real Madrid wegen mehrerer Verletzungen kaum noch gespielt. Vor der WM in Brasilien musste er lange mit einem Kreuzbandriss pausieren, konnte erst kurz vor dem Turnier sein Comeback feiern.

Juve auf Twitter

Mitteilung Juve

Mitteilung DFB