Turin (dpa) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel rund zwei Monate aus. Das ergaben die Untersuchungen des Nationalspielers, teilte sein Club Juventus Turin mit. Der Mittelfeldspieler verpasst damit nicht nur den Saisonstart in der Serie A und in der Champions League, sondern auch die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland. Khedira war bei seinem zweiten Einsatz für Juve bei der 0:2-Niederlage gegen Olympique Marseille am Samstag verletzt ausgewechselt worden.

