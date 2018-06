Athen (AFP) Rekordsturz nach der Zwangspause: An der Börse in Athen sind die Kurse am Montag nach einer fünf Wochen langen Schließung um mehr als 16 Prozent in die Tiefe gerauscht. Das war der tiefste Fall binnen eines Handelstags in der Geschichte der Börse. Die Aktienkurse der Banken sackten gar um 30 Prozent ab. Das Überleben der Kreditinstitute wird seit Monaten durch Notkredite gesichert.

