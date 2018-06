London (AFP) Aus Protest gegen einen ab September geplanten 24-Stunden-Betrieb soll die Londoner U-Bahn erneut für einen Tag bestreikt werden. Der Ausstand werde am Mittwochabend beginnen und den ganzen Donnerstag über andauern, teilten mehrere Gewerkschaften am Montag mit. Zuvor hatten die Arbeitnehmervertreter neue Einigungsvorschläge der Bahnbetreiber zurückgewiesen. Erst am 9. Juli hatte der U-Bahnverkehr in London für einen Tag stillgestanden.

