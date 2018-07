Neu Delhi (AFP) Indien hat einen Schlusspunkt unter einen seit sechs Jahrzehnten währenden Regionalkonflikt gesetzt: Regierungschef Narendra Modi verkündete am Montag den Abschluss eines Friedensabkommen mit einer Rebellengruppe aus dem Bundestaat Nagaland. "Heute ist ein historischer, goldener Moment", sagte Modi, nachdem ein Regierungsunterhändler und ein ranghoher Vertreter des Nationalen Sozialistischen Rats von Nagaland (NSCN) das Abkommen unterzeichnet hatten. Nach Angaben Modis will die Rebellengruppe nun die Waffen niederlegen, Details des Friedensabkommens sollen in Kürze veröffentlicht werden.

