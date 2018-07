Aden (AFP) Regierungstreue Truppen haben im Jemen am Montag eine Großoffensive zur Rückeroberung der größten Militärbasis des Landes aus der Hand der Huthi-Rebellen gestartet. "Der Kampf zur Rückeroberung des Stützpunkts Al-Anad hat begonnen", hieß es aus Militärkreisen. Nach Angaben von Kommandeur Fadhi Hassan wurden bereits am Sonntagabend hunderte Soldaten und Milizen mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen rund um die Basis nördlich der Stadt Aden stationiert. Aus Militärkreisen verlautete am Montag zudem, dass Kampfjets der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition den Truppen Schutz aus der Luft gewährten.

