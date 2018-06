Kelsterbach (SID) - Die Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) fordert angesichts der neuen Doping-Enthüllungen in der internationalen Leichtathletik weltweit einheitliche Dopingkontrollen. "Es muss einen internationalen Prozess geben, damit wir da hinkommen, dass in allen Ländern gleich kontrolliert wird", sagte Leistungssport-Vorstand Dirk Schimmelpfennig bei einer Countdown-Veranstaltung rund ein Jahr vor dem Beginn der Sommerspiele in Rio de Janeiro (5. bis 21. August 2016) im hessischen Kelsterbach.

"Ich halte es für ganz wichtig, dass wir einen glaubwürdigen Leistungssport haben. Deshalb muss das konsequent verfolgt werden", äußerte Schimmelpfennig: "Wir müssen den Sport sauber halten. Deshalb ist es unglaublich wichtig, jede Form von Manipulation zu bekämpfen."

Die ARD-Dokumentation "Geheimsache Doping, im Schattenreich der Leichtathletik" hatte unter anderem erneute Doping-Vorwürfe gegen Russland sowie gegen Kenia erhoben. Zudem werteten Experten eine Datenbank des Weltverbandes IAAF mit 12.000 Blutwerten aus und kamen dabei zu dem Schluss, dass es bei einem Siebtel der Proben Hinweise auf Dopingvergehen gebe.