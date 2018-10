Weltmeister Khedira muss zwei Monate verletzt pausieren

Turin (dpa) - Der deutsche Fußball-Weltmeister Sami Khedira fällt mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel rund zwei Monate aus. Das ergaben die Untersuchungen des Nationalspielers am Montag, wie sein Club Juventus Turin mitteilte. Der Mittelfeldspieler hat sich demnach einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Er verpasst damit nicht nur den Saisonstart mit Juventus in der Serie A und in der Champions League, sondern auch die EM-Qualifikationsspiele mit dem DFB-Team gegen Polen und Schottland im September. Khedira war bei seinem zweiten Einsatz für den Double-Sieger bei der 0:2-Niederlage gegen Olympique Marseille am Samstag verletzt ausgewechselt worden.

DOSB-Ziel für Rio: Mindestens 44 Olympia-Medaillen

Kelsterbach (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund erwartet bei den Sommerspielen 2016 in Rio mindestens 44 Medaillen. "Wir wollen das Ergebnis von London halten, nach Möglichkeit verbessern", sagte Leistungssport-Vorstand Dirk Schimmelpfennig am Montag. 2012 hatte das deutsche Olympiateam mit elf Gold-, 19 Silber- und 14 Bronzemedaillen den sechsten Platz in der Nationenwertung belegt. Ein Jahr vor den Spielen vom 5. bis 21. August in Rio sieht Schimmelpfennig die deutschen Athletinnen und Athleten auf einem guten Weg.

Biedermann schwimmt locker ins WM-Halbfinale - Rapp scheitert

Kasan (dpa) - Weltrekordler Paul Biedermann hat bei der Schwimm-WM in Kasan problemlos das Halbfinale über 200 Meter Freistil erreicht. Der 28-Jährige aus Halle/Saale schlug in seinem Vorlauf am Montagmorgen nach 1:46,20 Minuten an - nur sechs Zehntelsekunden über seiner Weltjahresbestzeit. Das reichte für Gesamtplatz drei nach allen acht Vorläufen. Als Schnellster geht der Olympia-Zweite Sun Yang aus China ins Halbfinale der besten 16 am Abend (17.42 MESZ/ZDF und Eurosport). Der Weltmeister über 400 Meter Freistil lag in 1:46,00 Minuten vor dem Briten James Guy (1:46,10) und Biedermann (1:46,20). Hingegen scheiterte Clemens Rapp in 1:48,20 Minuten als Gesamt-21.

Ledecky schwimmt über 1500 Meter zweiten Weltrekord der Schwimm-WM

Kasan (dpa) - Katie Ledecky hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Kasan den zweiten Weltrekord aufgestellt. Die amerikanische 800-Meter-Olympiasiegerin schlug am Montag im Vorlauf über 1500 Meter Freistil nach 15:27,71 Minuten an. Damit verbesserte sie ihre eigene Bestmarke von 15:28,36 Minuten. Leonie Antonia Beck als Neunte (16:13,73) und Freiwasser-Teamweltmeisterin Isabelle Härle (16:25,04) auf Platz zwölf verpassten das Finale. Den ersten Weltrekord der Titelkämpfe in Russland war die Schwedin Sarah Sjöström am Sonntag beim Final-Einzug über 100 Meter Schmetterling geschwommen.

US-Profi Merritt gewinnt Golf-Turnier in Virginia - Woods verbessert

Gainesville (dpa) - Der amerikanische Golfprofi Troy Merritt hat seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour gefeiert. Beim Turnier in Gainesville verteidigte der 29-Jährige am Sonntag (Ortszeit) dank einer 67er-Runde zum Abschluss seine Führung und setzte sich mit drei Schlägen Vorsprung durch. Auf den zweiten Platz im US-Bundesstaat Virginia kam sein Landsmann Rickie Fowler. Tiger Woods schaffte bei seinem eigenen Turnier nach einem Absturz in der dritten Runde noch ein versöhnliches Ende und schob sich mit einer 68 auf den geteilten 18. Platz.

FIFA-Präsident Blatter verzichtet auf Wiederwahl im IOC

Kuala Lumpur (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter hat noch einmal schriftlich bestätigt, dass er sich aus dem Führungsamt des Fußball-Weltverbandes zurückziehen wird. In einem Brief an IOC-Präsident Thomas Bach vom 23. Juli kündigte er an, nicht mehr für eine Wiederwahl im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) zur Verfügung zu stehen, weil er am 26. Februar 2016 das FIFA-Präsidentenamt aufgeben werde. Dies teilte Bach am Montag auf der Vollversammlung der Ringe-Organisation in Kuala Lumpur mit.