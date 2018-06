Jerusalem (AFP) Drei Tage nach dem Tod eines anderthalbjährigen Palästinenserjungen bei einem Brandanschlag im israelisch besetzten Westjordanland hat es am Montag die erste Festnahme gegeben. Wie ein Sprecher des israelischen Inlandsgeheimdiensts Schin Beth mitteilte, wurde in Safed im Norden Israels der Chef einer ultranationalistischen jüdischen Gruppe gefasst. Eine Polizeisprecherin sagte, der um die 20 Jahre alte Meir Ettinger werde "nationalistischer Verbrechen" verdächtigt. Er soll am Dienstag zu einer Haftanhörung vor Gericht erscheinen.

