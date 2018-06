Den Haag (AFP) Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2015 kräftig gesteigert. Unterm Strich erwirtschaftete das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres 1,14 Milliarden Euro - ein Plus von 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie Heineken am Montag mitteilte. Der Konzern profitierte dabei unter anderem vom Verkauf seines mexikanischen Dosen- und Flaschenherstellers Empaque, der nach Steuern 375 Millionen Euro brachte. Der Umsatz für das erste Halbjahr stieg um 7,2 Prozent auf 10,93 Milliarden Euro.

