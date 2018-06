Den Haag (AFP) Zwei umstürzende Baukräne haben in der niederländischen Stadt Alphen am Rhein im Westen des Landes am Montag etwa 20 Menschen verletzt. Wie die örtliche Feuerwehr mitteilte, waren die Kräne bei Renovierungsarbeiten an einer Klappbrücke eingesetzt und transportierten zum Zeitpunkt des Unglücks "ein Stück Straße" durch die Luft, das dort eingesetzt werden sollte. Zunächst sei ein Kran umgestürzt, daraufhin der zweite.

