Seoul (AFP) In Nordkorea hat ein kanadischer Geistlicher in einem "Geständnis" erklärt, die Staatsführung beleidigt zu haben. Nordkoreas offizielle Website Riminzokkiri, über die staatliche Propaganda und Nachrichten amtlicher Medien verbreitet werden, veröffentlichte am Montag ein Video, das den Pastor Hyeon Soo Lim bei einem Sonntagsgottesdienst in der Pongsu-Kirche der Hauptstadt Pjöngjang zeigt. "Ich habe das schwere Verbrechen begangen, die oberste Würde und die Führung der Republik zu beleidigen", sagt darin der Pfarrer, der im Januar nach seiner Einreise festgenommen worden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.