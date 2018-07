Kasan (SID) - Brustschwimmer Hendrik Feldwehr hat bei der WM in Kasan über 100 m den achten Platz belegt. Der 28-Jährige aus Essen schlug in 1:00,16 Minuten an und blieb damit um 0,53 Sekunden über seiner Halbfinalzeit. Gold sicherte sich der britische Weltrekordler Adam Peaty vor Olympiasieger Cameron van der Burgh (Südafrika) und Landsmann Ross Murdoch.

Der Essener Christian vom Lehn war im Halbfinale trotz persönlicher Bestzeit (59,88 Sekunden) ausgeschieden.