Bratislava (AFP) Die Bewohner einer Ortschaft in der Slowakei haben sich in einem Referendum mit großer Mehrheit gegen die Aufnahme von 500 Asylbewerbern aus Unterkünften in Österreich ausgesprochen. Rund 97 Prozent der Teilnehmer der Volksabstimmung im südslowakischen Gabcikovo hätten sich gegen die Aufnahme der Flüchtlinge ausgesprochen, teilte der Chef der zuständigen Wahlkommission, Teodor Bodo, am Sonntag mit. Demnach beteiligten sich 2600 der 4300 Wahlberechtigten an der Abstimmung, nur 102 von ihnen hätten sich für die Aufnahme der Flüchtlinge ausgesprochen.

