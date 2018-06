Barcelona (AFP) In der spanischen Region Katalonien wird es am 27. September vorgezogene Parlamentswahlen geben. Der katalanische Regionalpräsident Artur Mas unterzeichnete am Montag in Barcelona ein entsprechendes Dekret. Auf die von Mas' Partei unterstützte Unabhängigkeit Kataloniens nimmt das Dekret offenbar bewusst nicht Bezug.

