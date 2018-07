Madrid (AFP) In Spaniens Hauptstadt Madrid ist am Montag ein mehrstöckiges Mietshaus zusammengestürzt - Stunden nachdem die Feuerwehr die Bewohner wegen Rissen in den Wänden in Sicherheit gebracht hatte. Nach Angaben des Rathauses wurden die Mieter des vierstöckigen Gebäudes gegen 04.00 Uhr morgens von lautem Knacken geweckt. Als sich entlang der Wände riesige Risse auftaten, alarmierten sie die Feuerwehr, die alle 36 Bewohner des Gebäudes aus den 60er Jahren ebenso wie 21 Bewohner eines Nachbargebäudes in Sicherheit brachte. Um 09.00 Uhr stürzte dann das Gebäude zusammen, doch kam niemand zu Schaden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.