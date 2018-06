Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die kurdische Regierung im Nordirak aufgefordert, dort gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorzugehen. "Wenn sie nicht können, dann wird die Türkei alles Notwendige tun, um sich zu verteidigen", sagte er am Montag nach türkischen Medienberichten mit Blick auf die türkischen Militärangriffe gegen PKK-Stellungen im Nordirak. Er versicherte zugleich, dass es keinen Rückfall in die 90er Jahre geben werde, in denen tausende Menschen bei der Auseinandersetzung zwischen PKK und türkischem Staat ihr Leben verloren hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.