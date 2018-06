Brüssel (AFP) Die EU hat den Plan von US-Präsident Barack Obama zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes begrüßt. Der "Clean Power Plan" sei ein "positiver Schritt nach vorn in den ehrlichen Anstrengungen der USA, ihre Emissionen zu verringern", teilte EU-Klimakommissar Miguel Arias Canete am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Plan bedeutet "weiteren Schwung" für die im Dezember in Paris geplante UN-Klimakonferenz, denn er verdeutliche den Willen der USA, ihre internationalen Klimaschutzbemühungen durch Aktionen im Inland zu untermauern.

