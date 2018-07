Washington (AFP) Die USA sind nach Angaben des Weißen Hauses zu einer Ausweitung der Luftangriffe in Syrien bereit, um die verbündeten Rebellen am Boden zu unterstützen. Der Sprecher von US-Präsident Barack Obama, Josh Earnest, warnte am Montag den syrischen Machthaber Baschar al-Assad ausdrücklich davor, den vom US-Militär ausgebildeten Einheiten beim Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in die Quere zu kommen. Die USA seien zu "zusätzlichen Schritten" bereit, sagte Earnest und deutete damit mögliche Luftangriffe auf Assad-Truppen an.

