Sydney (AFP) Australien hat 89 Milliarden australische Dollar (rund 60 Milliarden Euro) für den Bau neuer Fregatten und Patrouillenboote im Land bewilligt. Zudem solle "in den kommenden Monaten" ein Auftrag für den Bau neuer U-Boote vergeben werden, kündigte Premierminister Tony Abbott am Dienstag an. Laut der Regierung sollen die Aufträge für den Bau der Marineschiffe über die kommenden zwei Jahrzehnte bis zu 2500 Arbeitsplätze im Süden Australiens sichern, wo die meisten Werften des Landes liegen. Abbott sprach von einer "sehr historischen Ankündigung".

