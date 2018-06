Sydney (AFP) Jugendliche haben in einem alten Tiefkühlschrank im Norden Australiens dutzende verrottende Köpfe von Krokodilen entdeckt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, machte eine Gruppe von Jugendlichen den grausigen Fund am Sonntag hinter einer Reihe von Ladengeschäften in Humpty Doo, das rund 40 Kilometer von der Stadt Darwin entfernt liegt. Demnach befanden sich in dem Tiefkühler bis zu 70 Köpfe, darunter etwa 50 von geschützten Salzwasserkrokodilen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.