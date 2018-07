Dhaka (AFP) Der grausame Foltertod eines 13-jährigen Jungen hat am Dienstag hunderte Menschen in Bangladesch auf die Straße getrieben. Bei einer spontanen Kundgebung in der im Südwesten gelegenen Stadt Khulna forderten sie Gerechtigkeit für den Tod von Mohammad Rakib. Dieser war am Vortag von seinem früheren Arbeitgeber aus Rache für seinen Jobwechsel auf besonders perfide Weise zu Tode gefoltert worden.

