Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist kaum von der Stelle gekommen. In einer engen Spanne von rund 100 Punkten pendelte Deutschlands wichtigstes Börsenbarometer die meiste Zeit zwischen leichten Verlusten und moderaten Gewinnen hin und her. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,11 Prozent auf 11 456,07 Punkten auf der Kurstafel. Der Kurs des Euro sank zuletzt wieder etwas unter den von der Europäischen Zentralbank am Nachmittag festgesetzten Referenzkurs von 1,0973 US-Dollar.

