Bujumbura (AFP) Die jüngste Gewalt in Burundi hat international für Besorgnis über die Sicherheitslage in dem ostafrikanischen Land gesorgt. Der Angriff auf den prominenten Menschenrechtsaktivisten Pierre-Claver Mbonimpa sei ein Beleg für die sich verschlechternde Situation in Burundi, erklärte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Dienstag. "Alle Akteure in Burundi müssen Zurückhaltung üben und den Dialog suchen. Gewalt, von welcher Seite auch immer, wird niemals dazu beitragen, das Land aus der politischen Sackgasse zu führen."

