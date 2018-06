Mannheim (AFP) Wegen eines Brandes in der Zugtoilette ist die Fahrt eines ICE in der Nacht zum Dienstag in Mannheim gestoppt worden. Rund 250 Passagiere mussten den Zug verlassen, wie Sprecher von Deutscher Bahn und Bundespolizei mitteilten. Vier Zugbegleiter mussten dem Bahnsprecher zufolge wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Reisende wurden demnach nicht verletzt. Die Passagiere konnten ihre Fahrt mit einem Ersatzzug fortsetzen.

