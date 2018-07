Berlin (AFP) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat ein Ende der Landesverrats-Ermittlungen gegen die Journalisten des deutschen Blogs "Netzpolitik.org" gefordert. "Die Drohung mit einer Landesverratsklage hat einen eindeutig abschreckenden Effekt auf investigative Journalisten", schrieb die OSZE-Beauftragte für Pressefreiheit, Dunja Mijatovic, nach Angaben der Organisation vom Dienstag in einem Brief an Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD).

