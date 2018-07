Berlin (AFP) Die gesetzliche Rentenversicherung profitiert von der stark gestiegenen Zuwanderung nach Deutschland. Zwischen 2008 und 2013 wuchs die Zahl der aktiv versicherten Ausländer um knapp eine Million von 3,7 Millionen auf über 4,7 Millionen, wie die Deutsche Rentenversicherung am Dienstag in Berlin mitteilte. Die Zahl der Deutschen, die in der Rentenversicherung pflichtversichert waren oder etwa als Selbstständige freiwillig Beiträge zahlten, stieg demnach nur von 35,2 Millionen auf knapp über 35,3 Millionen. Der Zuwachs betrug 81.253.

