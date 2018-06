Berlin (AFP) Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) hat die Pläne von US-Präsident Barack Obama zur Stärkung des Klimaschutzes gelobt. Der Prozess gehe in die richtige Richtung und werde dazu führen, "dass es wirklich zu einem Umbau der Stromerzeugung in den USA kommt", sagte Töpfer am Dienstag im Deutschlandradio Kultur. Der ehemalige Exekutivdirektor des UN-Umweltprogramms (Unep) ergänzte, Obamas Ankündigung sei nicht nur ein Schritt, um die Stromerzeugung von Kohle auf Gas umzustellen, sondern "auch in erneuerbare Energien hinein".

