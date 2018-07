Berlin (AFP) Das Umweltbundesamt (UBA) hat stärkere Einsparungen von klimaschädlichen Treibhausgasen durch Autos und Lkw in Deutschland gefordert. "Der Verkehrssektor ist der einzige Sektor, der seine Emissionen seit 1990 nicht mindern konnte", kritisierte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger am Dienstag in Berlin. Der Ausstoß sei von 1990 bis 2014 sogar um 0,6 Prozent gestiegen.

