Dubai (AFP) Der reiche Golfstaat Dubai will die größte Skihalle der Welt bauen - und macht sich damit selbst Konkurrenz. Die geplante Skihalle werde eine Piste von 1,2 Kilometern Länge aufweisen, kündigte Dubai am Dienstag an. Die laut Guinness-Buch der Rekorde bislang größte Skihalle war 2005 in einem Einkaufszentrum in dem Golfstaat eröffnet worden.

