Paris (AFP) Ein von Spanien als nationales Kulturgut eingestuftes Gemälde des Malers Pablo Picasso im Wert von geschätzt 25 Millionen Euro ist vom französischen Zoll auf der Mittelmeerinsel Korsika beschlagnahmt worden. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, sollte das Bild namens "Kopf eines jungen Mädchens" in die Schweiz exportiert werden. Demnach erregte es am Donnerstag die Aufmerksamkeit des Zolls. Am Freitag seien Zöllner dann auf das in dem Yachthafen der korsischen Stadt Calvi liegende Schiff gegangen und hätten das Gemälde beschlagnahmt.

