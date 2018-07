München (SID) - Bayern München hat angeführt vom überragenden Douglas Costa und von Arturo Vidal das Traumfinale beim Audi-Cup perfekt gemacht: Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann drei Tage nach der Niederlage im Supercup beim VfL Wolfsburg gegen den AC Mailand verdient mit 3:0 (1:0).

Das Team von Trainer Pep Guardiola trifft nun am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) im Endspiel des hochkarätig besetzten Turniers auf Real Madrid mit Rückkehrer Toni Kroos. Die Königlichen hatten sich zuvor ohne den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo 2:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur durchgesetzt. Schon vor Saisonbeginn erleben die Fans so einen Hauch von Champions League.

Für die Bayern, bei denen Thiago und Arjen Robben geschont wurden, erzielte Juan Bernat mit einem abgefälschten Schuss die Führung (23.). Das 2:0 des Rekordmeisters, der das Turnier 2009 und 2013 bereits gewonnen hat, gelang Mario Götze (74.), Robert Lewandowski (85.) setzte den Schlusspunkt mit einer Direktabnahme in den Winkel.

Fünf Tage vor dem DFB-Pokal-Spiel beim FC Nöttingen waren die Münchner vor 70.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena dominant. Der Chilene Vidal deutete bei seiner 45-minütigen Heimpremiere und seinem ersten Startelf-Einsatz gleich an, dass er für die Rolle als Nachfolger von Bastian Schweinsteiger bereit ist. Pech hatte der "Krieger" mit einem Lattenkopfball (36.). Zudem traf Pierre-Emile Höjbjerg den Außenpfosten (28.).

Sehr auffällig war erneut 30-Millionen-Einkauf Costa, der den verletzten Franck Ribéry erneut glänzend vertrat. Immer wieder setzte der Brasilianer seine Mitspieler bis zu seiner Auswechslung in der Halbzeit gekonnt in Szene und sorgte über die Flügel für viel Gefahr; das 1:0 von Bernat bereitete er vor.

Costa ist bislang bei den Bayern, die am 14. August gegen Hamburg die Bundesliga-Saison eröffnen, der Gewinner der Vorbereitung. Doch auch ohne den Außenspieler blieben die Münchner nach dem Wechsel klar am Drücker und hatten weitere gute Chancen. Eine davon verwertete Götze per Flachschuss.

Den Real-Sieg zuvor hatten die Stars James Rodríguez und Gareth Bale (36. und 79.) gesichert. Weltmeister Kroos trat bis zu seiner Auswechslung (45.) trotz vieler Ballkontakte nicht sonderlich in Erscheinung.

Bei Tottenham agierte der Ex-Kölner Kevin Wimmer solide. Die Spurs spielen am Samstag zum Auftakt der Premier League bei Manchester United mit Schweinsteiger.