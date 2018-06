Manchester (SID) - Der ehemalige Wolfsburger Bundesliga-Profi Edin Dzeko steht vor einem Wechsel vom englischen Premier-League-Klub Manchester City zum AS Rom in Italiens Serie A. Informationen von BBC Sport zufolge ist eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro im Gespräch. Der Bosnier wechselte 2011 vom VfL Wolfsburg, wo er 2009 die deutsche Meisterschaft gefeiert hatte, zu den Citizens, für die er in 130 Liga-Spielen 50 Tore erzielte.