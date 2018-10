Paris (SID) - Superstar Zlatan Ibrahimovic (33) wird den Saisonauftakt des französischen Fußball-Meisters Paris St. Germain beim OSC Lille am Freitag verletzungsbedingt verpassen. Der schwedische Nationalstürmer hat am Samstag beim Supercup-Sieg gegen Olympique Lyon (2:0) in Montreal/Kanada eine leichte Knieverletzung erlitten.