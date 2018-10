Athen (AFP) Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos hat sich zuversichtlich über eine mögliche Einigung mit den internationalen Kreditgebern in der Schuldenkrise geäußert. Die Gespräche liefen "mindestens so gut, wie wir erwartet haben", sagte Tsakalotos am Dienstag nach einem Treffen mit den Chefunterhändlern von EU, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.