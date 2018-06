Bogotá (AFP) Während eines Einsatzes gegen eine Drogenbande in Kolumbien sind 15 Polizisten bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der Helikopter mit insgesamt 17 Polizisten an Bord sei in einem entlegenen Dschungelgebiet im Nordwesten des Landes abgestürzt, teilte die nationale Polizei am Dienstag mit. Zwei Insassen überlebten den Absturz verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus in der nahegelegenen Stadt Apartadó gebracht.

