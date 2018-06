Berlin (dpa) - Ex-Nationalspieler Mario Basler ist wohl der bekannteste Kandidat der neuen RTL-Sendung "Stepping Out". In der Reality-Tanzshow, die ab 11. September läuft, fordern "Stars" und ihre Lebenspartner andere Promi-Paare heraus. Die Show moderieren Sylvie Meis und Daniel Hartwich. In der Jury sitzen Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez. Neben Basler sind unter anderen auch dabei: Designerin Natascha Ochsenknecht, "GZSZ"-Star Felix von Jascheroff und Sänger Marc Aurel Zeeb.

